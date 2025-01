Terremoto deixa cerca de 100 mortos no Tibete

PEQUIM, 7 JAN (ANSA) – Um terremoto de magnitude 6.8 na escala Richter deixou pelo menos 95 mortos e 130 feridos na região autônoma do Tibete, no oeste da China, nesta terça-feira (7).

O abalo sísmico teve epicentro no remoto condado de Tingri, na cordilheira do Himalaia, e hipocentro a 10 quilômetros de profundidade, valor considerado raso, mas também foi sentido em Katmandu, capital do Nepal, e no norte da Índia.

Mais de mil casas foram danificadas pelo tremor, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. “Aqui as moradias são feitas de barro, então muitas desabaram com o terremoto”, disse o dono de um supermercado à agência AFP.

O presidente da China, Xi Jinping, assegurou “esforços totais” para resgatar vítimas e realocar pessoas desalojadas pela tragédia, que ocorreu em pleno inverno no Hemisfério Norte, com previsão de temperaturas de até 18ºC negativos na região.

Já o líder espiritual do Tibete no exílio, Dalai-Lama, que vive na cidade indiana de Dharamsala, lamentou o terremoto e ofereceu orações “por todos aqueles que perderam a vida”, além de desejar uma “rápida recuperação aos feridos”.

Em 2015, um terremoto de 7.8 no Himalaia matou cerca de 9 mil pessoas no Nepal e destruiu mais de meio milhão de residências.

