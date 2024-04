Terremoto de magnitude 7,5 em Taiwan gera alerta de tsunami no Japão

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/04/2024 - 22:55 Para compartilhar:

Prédios desabaram em Taiwan depois que um terremoto com magnitude preliminar de 7,5 ocorreu na manhã de quarta-feira, gerando um alerta de tsunami no sul do Japão.

Imagens de televisão mostraram edifícios desabando na cidade de Hualien, na costa leste de Taiwan, com relatos de pessoas presas lá dentro em meio a contínuos tremores secundários.

Um prédio de cinco andares em Hualien parecia fortemente danificado, desabando o primeiro andar e deixando o restante inclinado em um ângulo de 45 graus. Na capital, Taipei, azulejos caíram de edifícios mais antigos e de alguns complexos de escritórios mais recentes.

O terremoto foi o mais forte em Taiwan desde 1999, quando um terremoto de magnitude 7,7, 150 quilômetros ao sul de Taipei, matou 2.400 pessoas e feriu 10.000.

O chefe do departamento de monitoramento de terremotos de Taiwan, Wu Chien-fu, disse que os efeitos foram detectados em lugares tão distantes quanto Kinmen, uma ilha controlada por Taiwan na costa da China. Vários tremores secundários foram sentidos em Taipei uma hora após o terremoto inicial.

A mídia japonesa disse que o terremoto de magnitude 7,5 poderia provocar ondas de até três metros de altura em algumas áreas da província de Okinawa, localizada a cerca de 1.600 quilômetros ao sul de Tóquio. A emissora NHK disse que um tsunami inicial de 30 cm atingiu a costa de Yonaguni, uma ilha remota a apenas 110 km de Taiwan, mas alertou que ondas mais altas poderiam ocorrer.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o terremoto teve uma magnitude de 7,4, com epicentro 18 km (11 milhas) ao sul da cidade de Hualien, em Taiwan, a uma profundidade de 34,8 km. A agência de monitoramento de terremotos de Taiwan deu a magnitude de 7,2.

A agência de sismologia das Filipinas emitiu na quarta-feira um alerta de tsunami para áreas costeiras voltadas para o Oceano Pacífico, dizendo que se esperava que experimentassem “ondas fortes de tsunami”. As pessoas nas zonas costeiras de várias províncias foram aconselhadas a evacuar imediatamente para zonas mais altas ou a deslocar-se para o interior.

“Os proprietários de barcos em portos, estuários ou águas costeiras rasas das províncias acima mencionadas devem proteger os seus barcos e afastar-se da zona portuária”, afirmou num comunicado. “Os barcos que já estão no mar durante este período devem permanecer no mar, em águas profundas, até novo aviso.”

Os locutores da emissora pública japonesa NHK instaram as pessoas a não se aproximarem da costa e a evacuarem para áreas mais altas, enquanto avisos em inglês e japonês apareciam na tela.

Um choque de magnitude 7,6 atingiu Taiwan em setembro de 1999, matando cerca de 2.400 pessoas no desastre natural mais mortal da história da ilha.

Passaram-se apenas quatro meses desde que um terremoto de magnitude 7,6 e um tsunami mataram 244 pessoas e causaram danos generalizados na península de Noto, na província de Ishikawa, na costa do Mar do Japão.

O maior terremoto já registrado no Japão foi um enorme abalo submarino de magnitude 9,0 em março de 2011, na costa nordeste do Japão, que desencadeou um tsunami que deixou cerca de 18.500 pessoas mortas ou desaparecidas.

Esta é uma história de última hora e traremos mais a você à medida que ela se desenvolve.

