Terremoto de magnitude 7 em Marrocos assusta a seleção brasileira olímpica

A seleção brasileira olímpica passou por um susto, nesta sexta-feira, na cidade de Fez, no Marrocos. Segundo comunicado da CBF, um terremoto de magnitude 7 foi registrado no país. O epicentro foi registrado próximo da capital Marrakesh, que fica cerca de 530 quilômetros da concentração brasileira.

Atletas e integrantes da delegação brasileira sentiram o tremor e deixaram seus quartos no hotel. Por segurança, eles foram levados para a piscina e voltaram para os quartos uma hora depois do sismo.

Na quinta-feira, a seleção perdeu para Marrocos, por 1 a 0, na primeira partida da série de dois amistosos contra os atuais campeões da Copa das Nações Africanas.

Os jogadores da seleção começaram nesta sexta-feira os treinamentos para o segundo confronto diante de Marrocos, previsto para segunda-feira, às 16 horas (de Brasília). Os reservam realizaram um trabalho com o técnico Ramon Menezes, enquanto os atletas que começaram a última partida como titulares fizeram exercícios físicos.

Os amistosos fazem parte da preparação do Brasil para a disputa do Pré-Olímpico, que será em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul se classificam para a Olimpíada de Paris no próximo ano.

