Terremoto de magnitude 6,3 abala o Equador

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a província fronteiriça de Esmeraldas, no noroeste do Equador, nesta sexta-feira (25), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 35 quilômetros por volta das 06h45, horário local (08h45 no horário de Brasília). Ainda não se sabe se há vítimas ou danos.

O terremoto ocorreu a 8,4 quilômetros da cidade de Esmeraldas, capital da província de mesmo nome, segundo a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) na rede X.

O Instituto Oceanográfico Equatoriano (Inocar) descartou um alerta de tsunami.

O Equador fica sobre as placas Nazca e Sul-Americana, o que gera tremores constantes.

O terremoto foi sentido em 10 das 24 províncias do país, incluindo Manabí, Los Ríos, Guayas e Pichincha, segundo o SNGR.

Vinte minutos após o primeiro terremoto, o Instituto Geofísico do Equador relatou outro tremor de magnitude 4,1 na província costeira de Guayas, no sudoeste do país, a uma profundidade de 86 quilômetros.

Na semana passada, o Equador relembrou o terremoto de 2016 que atingiu as costas de Manabí e Esmeraldas. Com magnitude de 7,8, deixou 673 mortos e cerca de 6.300 feridos.

