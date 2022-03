Terremoto de magnitude 5,5 atinge Japão, não há alerta de tsunami

TÓQUIO (Reuters) – Um terremoto de magnitude preliminar 5,5 atingiu partes da província de Iwate, no nordeste do Japão, no final desta sexta-feira (horário local), disse a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O terremoto teve profundidade de 20 km, disse a JMA. Não foi emitido alerta de tsunami.

O tremor desta sexta acontece depois de um poderoso terremoto de magnitude 7,4 que abalou a mesma região no final da quarta-feira.

(Reportagem de Chang-Ran Kim)

Saiba mais