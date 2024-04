Terremoto de magnitude 4,8 é sentido em Nova York, nos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/04/2024 - 13:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 5 ABR (ANSA) – Um terremoto de magnitude 4,8 graus na escala Richter atingiu os Estados Unidos e foi sentido em Nova York, segundo informações do Serviço Geológico do país (USGS).

O tremor de terra aconteceu por volta das 10h23 no horário local no distrito de Lebanon, no estado norte-americano de Nova Jersey, a cerca de 80 quilômetros da cidade de Nova York.

De acordo com vários relatos nas redes sociais, o fenômeno também foi sentido na Filadélfia e em Washington. Apesar do susto, o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) informou que, até o momento, não houveram relatos de danos ou feridos.

A governadora de NY, Kathy Hochul, afirmou nas redes sociais que sua equipe está atualmente “avaliando impactos e eventuais danos”.

As autoridades aeronáuticas norte-americanas bloquearam temporariamente os aeroportos John F. Kennedy, em Nova York, e Newark, em Nova Jersey, para verificar se o terremoto causou alguma consequência estrutural. (ANSA).

