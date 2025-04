Terremoto de magnitude 4,3 é registrado no Pará

O município de Parauapebas, no Pará, e sua vizinhança foram atingidos por um tremor de terra na madrugada desta quinta-feira, 3. O abalo sísmico de magnitude 4,3 na escala Richter, que vai até 10, foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira e sentido por alguns moradores da cidade paraense, segundo relatos nas redes sociais. Mas não houve nenhum chamado ou ocorrência relacionada ao fenômeno, informou a prefeitura do município.

Esse foi o quarto tremor registrado neste ano na região leste do Pará e também o mais forte registrado nessa área do País desde 1900, quando começaram os registros sistemáticos realizados pelo Centro de Sismologia da USP, em São Paulo.

+ Homem é resgatado de escombros cinco dias após terremoto em Mianmar

Os outros três tremores registrados neste ano na região ocorreram em janeiro. O primeiro foi no dia 9, também em Parauapebas, e teve magnitude 2,8. Oito dias depois, no dia 17, foi registrado um sismo de magnitude 2,3 em Novo Repartimento, a 380 quilômetros de Parauapebas. Onze dias mais tarde, no dia 28, ocorreu o terceiro, com magnitude 2,9, em Tucuruí, a 72 quilômetros de Novo Repartimento.

Os indicadores da escala Richter consideram que um tremor de 4,3 é perceptível, mas com baixa possibilidade de danos graves. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Parauapebas afirmou que as características geológicas da região tornam frequentes pequenos abalos sísmicos, que na maioria das vezes é de baixa magnitude e não é notada pela população.

A orientação do órgão é que os moradores fiquem atentos e, em caso de novos tremores, sigam as recomendações de segurança. Em qualquer situação de risco, a população deve acionar o telefone 190.