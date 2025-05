Terremoto de 7.5 atinge sul do Chile e gera alerta de tsunami

SANTIAGO DO CHILE, 2 MAI (ANSA) – Um forte terremoto de magnitude 7.5 atingiu o extremo sul do Chile na manhã desta sexta-feira (02). Após o abalo, ocorrido na região de Magalhães, na fronteira com a Argentina, que também sentiu os tremores, a Proteção Civil local (Senapred) emitiu um alerta de risco de tsunami.

Segundo o Centro Sismológico Nacional (CSN), o terremoto aconteceu às 8h58 (horário local), com epicentro localizado a 218,1 quilômetros a sul de Puerto Williams, com profundidade de 10 quilômetros na zona conhecida como Passagem de Drake, que separa a América do Sul da Antártida.

Devido ao risco de tsunami, tanto o presidente chileno, Gabriel Boric, quanto a Senapred pediram a evacuação da região costeira afetada.

“Neste momento, nosso dever é prevenir e obedecer as autoridades. Todos os nossos recursos foram disponibilizados à população”, escreveu Boric no X.

A região de Magalhães é a segunda maior do Chile, porém pouco povoada, fazendo fronteira com a província argentina da Terra do Fogo.

O gabinete do governador da Terra do Fogo informou que na Argentina, “o terremoto foi sentido principalmente na cidade de Ushuaia e, em menor grau, em outras cidades da província”.

Acrescentou também que “até o momento, não há relatos de danos materiais ou pessoas afetadas”. (ANSA).