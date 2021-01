Terremoto de 6,4 graus na Argentina é sentido em várias regiões e até no Chile

Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter atingiu a província de San Juan, na Argentina, no fim da noite desta segunda-feira (18), de acordo com o Instituto Nacional de Previsão Sísmica (Inpres) do país. As informações são do jornal Clarín.

O terremoto, registrado às 23h46, foi sentido em diversas regiões do país como Mendoza, Córdoba, Santa Fé, La Rioja, na província de Buenos Aires e também em bairros da capital de mesmo nome. Segundo o jornal La Nación, o abalo também foi sentido no Chile, tanto na capital, Santiago, quanto em outras cidades próximas.

De acordo com o Clarín, minutos após o primeiro terremoto, houve tremores secundários em San Juan, à 0h03, que atingiu 4,4 graus na escala Richter, e à 0h37, com 5,1 graus.

O epicentro do primeiro tremor ocorreu 112 km ao norte de Mendoza, na cidade de Media Agua, em San Juan. Foi reportada uma profundidade de 8 km.

O governador de San Juan, Sergio Uñac, se manifestou pelo Twitter pedindo calma para a população.

En este momento quiero transmitir calma a las familias, tras el sismo que hemos vivido en #SanJuan. Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario. — Sergio Uñac (@sergiounac) January 19, 2021

“Neste momento quero transmitir calma às famílias, depois do terramoto que vivemos em #SanJuan. Coloquemos em prática todas as medidas que aprendemos para prevenir incidentes , enquanto nos comprometemos a conhecer o impacto disso para colaborar em tudo o que for necessário” escreveu Uñac.

Nas redes sociais, diversas pessoas fizeram vídeos mostrando o momento em que o tremor de terra é sentido. Até o momento, não há registro de nenhum dano grave ou vítimas do terremoto.

