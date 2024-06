AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Um terremoto de magnitude 6,3 foi registrado neste domingo no litoral sul do Peru, no departamento de Arequipa, segundo o Instituto Geofísico do Peru.

O terremoto, com 25 km de profundidade, teve como epicentro o Oceano Pacífico, próximo à região de Caravelí, Arequipa, acrescentou o instituto.

As autoridades descartaram ativar o alarme de tsunami.

vel/db/jc