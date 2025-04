Terremoto de 6,2 graus abala Istambul

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude com epicentro no Mar de Marmara abalou nesta quarta-feira a cidade de Istambul, sem o registro de vítimas até o momento, informaram as autoridades turcas.

Segundo a agência nacional de gestão de desastres AFAD e o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, “ocorreu um terremoto de magnitude 6,2 perto de Silivri, no Mar de Marmara”, pouco antes das 13h00 (7h00 de Brasília). A localidade fica ao oeste da megalópole de Istambul.

Ao menos dois tremores, com poucos segundos de intervalo, foram sentidos em todos os bairros da cidade de 16 milhões de habitantes.

Milhares de pessoas saíram às ruas dominadas pelo pânico.

Até o momento, as autoridades não relataram danos materiais nem vítimas.

