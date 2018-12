Terremoto de 4,8 graus na área do vulcão Etna deixa quatro feridos

A região do vulcão Etna, que entrou em erupção na segunda-feira, foi abalada por um terremoto de 4,8 graus de magnitude da madrugada desta quarta-feira, que deixou quatro pessoas levemente feridas e provocou danos em prédios antigos, informou o Serviço de Proteção Civil.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) informou que o terremoto aconteceu durante a madrugada a apenas um quilômetro de profundidade.

Uma pequena parte da estrada à beira do mar foi fechada por precaução, mas o aeroporto de Catania, a capital da província, muito próximo do vulcão, permanece aberto.

Após o terremoto de 4,8 graus, a região registrou 11 tremores secundários.

De acordo com o INGV, mais de 130 tremores foram registrados desde segunda-feira, pouco depois do início da erupção.

A erupção aconteceu na parte lateral do Etna, a primeira em 10 anos.

O Etna, com 3.300 metros, é o vulcão mais ativo da Europa, com erupções frequentes, conhecidas há pelo menos 2.700 anos.

Sua última fase eruptiva foi na primavera de 2017 e a última grande erupção, no inverno de 2008/2009.

No fim de março, um estudo publicado na revista Bulletin of Volcanology revelou que o Etna desliza muito lentamente na direção do mediterrâneo, a um ritmo constante de 14 milímetros por ano.