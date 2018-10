Terremoto de 4,6 graus atinge Sicília, na Itália

ROMA, 6 OUT (ANSA) – Um terremoto de 4,6 graus de magnitude atingiu a província de Catania, na Sicília, no sul da Itália, e assustou centenas de pessoas na madrugada deste sábado (6). O tremor foi sentido às 2h34 locais, de acordo com o Instituto de Geofísica e Vulcanologia da Itália. O epicentro foi localizado em Santa Maria di Licodia, a 9 km de profundidade, próximo ao vulcão Etna. As autoridades locais informaram que não foram registradas vítimas fatais. Pessoas com ferimentos leves foram atendidas em vários hospitais de Catania. A maioria das contusões foi provocada por quedas ou ataques de pânico.

As linhas ferroviárias entre Messina, Siracusa e Catania chegaram a ter o serviço interrompido, mas voltaram a funcionar por volta das 4h30 locais. A Defesa Civil italiana está fazendo um levantamento dos danos estruturas em cidades como Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Adrano. (ANSA)