Terremoto de 3.8 assusta moradores da região da Toscana

FLORENÇA, 6 FEV (ANSA) – Um terremoto de magnitude 3.8 na escala Richter assustou moradores da cidade de Viareggio, na região italiana da Toscana, na manhã deste domingo (6) De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o sismo teve epicentro na província de Lucca, a uma profundidade de 8 quilômetros.

“Às 2h36 desta madrugada, o nosso território foi o epicentro de um sismo com uma magnitude de 3,8 graus na escala Richter e uma profundidade de cerca de oito quilômetros. O primeiro tremor foi claramente sentido pela população com a consequente agitação e medo compreensíveis”, escreveu o prefeito de Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, no Facebook.

Segundo o prefeito italiano, “felizmente, não há relatos de danos a coisas ou pessoas”, mas as autoridades locais ainda estão fazendo um monitoramento e devem divulgar atualizações nas próximas horas.

De acordo com publicações nas redes sociais, o tremor foi sentido pelos italianos de forma moderada. Após o abalo, o INGV registrou outros três tremores leves na área, com o epicentro mais próximo da cidade de Vecchiano, em Pisa. (ANSA)

