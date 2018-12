Terremoto de 3.2 graus assusta italianos ao leste de Roma

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – Um terremoto de magnitude 3.2 na escala Richter foi registrado na madrugada deste domingo (30) no leste da província de Roma, a cerca de 24 km da capital italiana, e assustou os moradores da região. De acordo com dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o sismo foi sentido às 00h52 (horário local) e teve epicentro a 10km de profundidade entre Gallicano e Colonna. O tremor não deixou danos ou vítimas. “O Centro de Operações Regionais relata que não houve nenhum dano a pessoas ou bens, mas somente medo entre a população”, disse em comunicado a Proteção Civil da região Lazio. O governador do Lazio, Nicola Zingaretti, acompanha a situação para avaliar qualquer tipo de emergência. Associações voluntárias da Proteção Civil também intervieram imediatamente para verificar a situação. (ANSA)