Terremoto atinge sul do Equador e deixa pelo menos 1 morto

QUITO, 15 JUL (ANSA) – Um terremoto de magnitude 6.1 na escala Richter atingiu a região sul do Equador nesta quinta-feira (14) e deixou pelo menos um morto.

Até o momento, a única vítima do abalo sísmico foi um adolescente de 16 anos de idade, que acabou sendo atingido por uma descarga elétrica produzida por um cabo de alta tensão que caiu no chão durante o tremor.

O epicentro do terremoto foi a poucos quilômetros da cidade de Simón Bolívar, na província de Guayas. A imprensa equatoriana confirmou que o fenômeno foi sentido em quase todo o território, inclusive em algumas áreas do norte do Peru.

Esteban Hernández, sismólogo do Instituto Geofísico, explicou ao jornal “Expreso” que, apesar de sua magnitude, o terremoto não provocou um grande número de mortos ou danos “devido à profundidade de seu hipocentro em quase 60 quilômetros”.

As autoridades do país sul-americano informaram que três casas foram danificadas, uma no município vizinho de Samborondón e duas em Guayaquil, capital da província. As estruturas de um centro de saúde em Guaranda também foram abaladas pelo terremoto. (ANSA).