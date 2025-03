Terremoto atinge diversas regiões do sul da Itália

ROMA, 14 MAR (ANSA) – Ao menos dois terremotos assustaram o sul da Itália nesta sexta-feira (14). Segundo as primeiras informações, o primeiro tremor aconteceu às 20h37 (horário local) entre as cidades de Lesina e Sannicandro Garganico, província de Foggia, na Puglia, com magnitude 4.6. Cinco minutos depois, às 20h42, um abalo de magnitude 2.9 foi registrado na mesma localidade.

Moradores das regiões da Basilicata, Molise e Abruzzo, todas próximas à Puglia, também sentiram os tremores, sempre na costa do Gargano, no mar Adriático, onde está localizado o epicentro do terremoto de maior magnitude, com profundidade de cerca de um quilômetro.

A Defesa Civil da Puglia afirmou à ANSA que “segue monitorando a situação”, ainda que não haja relatos de vítimas e nem de danos a estruturas até o momento.

Na última quinta-feira (13), um terremoto de magnitude 4.4 atingiu a região metropolitana de Nápoles, também no sul do país. (ANSA).