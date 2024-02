Terremoto assusta moradores de regiões na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/02/2024 - 13:01 Para compartilhar:

POTENZA, 10 FEV (ANSA) – O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) da Itália registrou um terremoto de 3.9 graus na escala Richter entre as regiões da Campânia e da Basilicata.

De acordo com o órgão, o epicentro do tremor de terra aconteceu entre as cidades de Ricigliano e Muro Lucano, que ficam nas províncias de Salerno e Potenza, respectivamente.

Até o momento, nenhum dano a propriedades ou pessoas foi relatado pelas autoridades italianas.

O terremoto também assustou os moradores da cidade Potenza, pois sentiram o tremor. (ANSA).

