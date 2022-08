Terras agrícolas nos EUA continuam se valorizando após preço recorde em 2021

Estadão Conteúdo 17/08/2022 - 11:21 Compartilhe

Nova York, 17 – Os preços das terras agrícolas continuam subindo nos Estados Unidos, após atingirem níveis recordes em 2021. Em Illinois, o valor médio é de US$ 8.950 por acre, 13% mais que no ano passado, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

A valorização reflete os preços altos das commodities. Nos próximos anos, com a queda das cotações dos grãos, esse movimento de alta pode se desacelerar, segundo professores da Universidade de Illinois em nota.