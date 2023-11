Terra registra outubro mais quente da história

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2023 - 8:42 Para compartilhar:

PARIS, 8 NOV (ANSA) – Outubro de 2023 bateu recorde de calor para o mês, reforçando a expectativa de que este ano seja o mais quente já registrado pela humanidade, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (8) pelo Copernicus, sistema de observação da Terra da União Europeia.

Segundo relatório publicado pelo organismo, a temperatura média da superfície do ar em outubro foi de 15,30ºC, alta de 0,40ºC em relação ao recorde anterior para o período, registrado em 2019.

Além disso, o mês passado foi 1,7ºC mais quente que a média para outubro no período entre 1850 e 1900, ainda antes dos efeitos das emissões de gases do efeito estufa no planeta.

“Podemos dizer quase com certeza que 2023 será o ano mais quente já registrado”, afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudanças Climáticas do Copernicus.

Entre janeiro e outubro, a Terra teve temperatura média 1,43ºC acima do período 1850-1900 e 0,10ºC acima da cifra registrada nos 10 primeiros meses de 2016, quando o mundo bateu recorde de calor.

“A sensação de necessidade urgente de se tomar uma ação ambiciosa sobre o clima em vista da COP28 nunca foi tão forte”, acrescentou Burgess.

Desde junho, mês mais quente já registrado pela humanidade, com temperatura média de 16,95ºC, o planeta vem batendo seguidos recordes mensais de calor.

Além da crise climática provocada pela emissão de gases do efeito estufa, também contribui para esse cenário o fenômeno do El Niño, caracterizado pelo aumento das temperaturas na superfície do Oceano Pacífico e com repercussões em boa parte do mundo. (ANSA).

