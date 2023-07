Terra registra calor recorde pelo terceiro dia seguido

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/07/2023 - 7:31 Compartilhe

Temperatura média global atinge 17,18 ºC, apontam dados preliminares. Marca dos 17 ºC foi superada pela primeira vez na história nesta segunda. Recorde anterior tinha sido registrado no ano passado.A Terra registrou um nível de calor recorde pelo terceiro dia seguido nesta quarta-feira (05/07). A temperatura média global foi de 17,18 ºC, apontou a Climate Reanalyzer, ferramenta da Universidade do Maine, nos EUA, baseada em dados de satélite e simulações de computador.

O recorde de calor se igualou ao do dia anterior e superou a marca de 17,01 ºC desta segunda-feira, que já havia sido o dia mais quente da história, apontou a ferramenta.

As mesmas temperaturas foram divulgadas para segunda e terça a partir de análises preliminares do Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, um serviço ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês).

Foi a primeira vez desde o início das medições pela NOAA, em 1979, que a temperatura média global ficou acima de 17 °C. Segundo os registros preliminares, a temperatura média global superou o recorde anterior de 16,92 ºC, registrado em 24 de julho do ano passado.

Geralmente oscilando entre cerca de 12 °C e pouco menos de 17 °C em qualquer dia do ano, a temperatura global atmosférica no início de julho registrou uma média de 16,2 °C entre 1979 e 2000.

O cientista climático da Universidade do Maine Sean Birkle, criador da ferramenta Climate Reanalyzer, apontou que, apesar de os números diários não serem oficiais, indicam o que está acontecendo em um mundo em aquecimento.

"Um recorde como esse é mais uma evidência de que o aquecimento global está nos empurrando para um futuro mais quente", comentou o cientista climático Chris Field, da Universidade de Stanford, que não participou dos cálculos.

Ondas de calor pelo mundo impulsionaram os números

Entre os responsáveis pelo aumento, estão as altas temperaturas observadas em diversas partes do mundo, como nos EUA, que vem sofrendo com picos de calor nas últimas semanas, e a China, afetada por uma onda de calor contínua em torno de 35 ºC. Também o norte da África registrou temperaturas próximas a 50 ºC.

Nem mesmo a Antártica, que atualmente passa pelo inverno, escapou das altas temperaturas. Recentemente, os termômetros da base ucraniana de pesquisas Vernadsky, situada nas ilhas argentinas do continente branco, registraram 8,7°C, um recorde para o mês de julho.

"Este não é um marco para celebrar", disse o cientista climático Friederike Otto, do Instituto Grantham para Mudanças Climáticas e Meio Ambiente do Imperial College London, no Reino Unido. "Trata-se de uma sentença de morte para pessoas e ecossistemas."

Novos recordes pela frente

O novo recorde ainda não foi confirmado por outras medições, mas pode ser quebrado em breve com o início do verão no hemisfério norte. Normalmente, os termômetros continuam subindo até o final de julho ou início de agosto.

No próximo ano, estima-se que o início do fenômeno climático El Niño no Oceano Pacífico elevará as temperaturas ainda mais. Isso sem contar com a própria atividade humana — principalmente a queima de combustíveis fósseis —, que continua a emitir cerca de 40 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, aquecendo cada vez mais o planeta a cada ano que passa.

"Infelizmente, isso promete ser apenas o primeiro de uma série de novos recordes estabelecidos este ano, à medida que as emissões crescentes de [dióxido de carbono] e gases de efeito estufa, juntamente com um El Niño crescente, levam as temperaturas a novas alturas", disse Zeke Hausfather, pesquisador cientista da Berkeley Earth, em um comunicado.

ip/cn (AP, Reuters, Lusa, AFP)

