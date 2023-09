‘Terra e Paixão’: Amaury Lorenzo e Diego Martins celebram desafios, parceria e sucesso na novela da TV Globo

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 29/09/2023 - 10:09 Compartilhe

O autor de novelas Walcyr Carrasco sabe muito bem quais são os atributos que um casal precisa ter para cativar o público ao longo das suas tramas – e dessa vez, em Terra e Paixão, da TV Globo, o destaque não é para os personagens principais, Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond), mas para Ramiro e Kelvin, interpretados pelos multiartistas Amaury Lorenzo e Diego Martins.

O ship #Kelmiro começou despretensiosamente, com o capanga de Antônio La Selva (Tony Ramos) frequentando o divertido Bar da Cândida (Suzana Vieira) e criando uma aproximação com o rapaz por interesses um tanto quanto duvidosos, mas que agora envolvem o público em um mergulho profundo sobre liberdade, afeto e luta contra o preconceito.

Ambos os artistas estão fazendo sua estreia na emissora e com tapete vermelho na trama das 21h. Os testes surgiram com certa urgência e foram celebrados com o “sim” do autor e equipe artística.

Em entrevista para a IstoÉ Gente, Diego contou que estava em Israel gravando um filme quando recebeu a ligação do seu empresário, fez um vídeo com um monólogo e recebeu a resposta positiva logo em sequência.

“Foi tudo muito rápido. Na verdade, acho que caiu a ficha quando estava realmente aqui dentro [nos estúdios Globo] trabalhando. Fiquei extremamente emocionado, muito feliz. Meu primeiro impulso foi ligar para a minha família, choramos muito. Foi um momento inesquecível e é até hoje quando percebo que estou aqui”, contou.

Já Amaury, que tem mais de 25 anos de carreira nos palcos do teatro, compartilhou que sentiu que já havia chegado o seu momento nas telinhas e recebeu a benção de Nossa Senhora de Fátima, santa pelo qual é devoto, pela oportunidade.

“Fiquei extremamente feliz e agradecido. Naquele momento agradeci a essa benção e a todos esses anos de luta onde não desisti do meu trabalho”, disse.

Enquanto Ramiro é um homem rústico que tende a reprimir toda e qualquer oportunidade de afeto, Kelvin é aberto para o amor e aventuras. Neste momento da novela, o dramaturgo já compartilhou a existência de sentimentos puros e sinceros que existem de ambas as partes, mas com muita relutância do peão para fazer acontecer.

O desafio de interpretar um personagem com tantas camadas não foi tão diferente dos outros que Amaury já encarou, que define o rapaz como “um homem que precisa sobreviver com todas as contradições que todo ser humano tem”.

Já Diego, ressaltou que não queria deixar o seu personagem, que é um homem gay, “cair no mesmo lugar de interpretação de tantos outros” – e apresentou “uma versão cômica e leve, mas que também tinha suas questões duvidosas, de trambicagem e falta de caráter”.

Ao lado dos medalões da teledramaturgia

O elenco de Terra e Paixão está recheado de nomes fortes das novelas brasileiras, os já citados e também Glória Pires, Ângelo Antônio, Débora Falabella e Eliane Giardini. Para Amaury, o sentimento “é de profundo aprendizado”.

“Aprendo com eles diariamente sobre atuação, coletivo e companheirismo. Desde o início, todo o elenco da novela me abraçou”, compartilhou.

Diego contou que Suzana Vieira, que fez parte da trama no início, foi muito “generosa e incrível” e que em alguns momentos sentia “que a ficha ainda não tinha caído”.

“Acabei de sair do camarim e estava assistindo uma cena minha e o Tony Ramos estava do meu lado elogiando. É realmente uma honra, aprendo todos os dias aqui e observo muito”, contou.

O ator também estende suas atuações no núcleo do bordel da cidade, que tem diversos outros estreantes.





“Existe uma euforia, um frescor, estamos sempre muito animados para trabalhar. Poderia ter dado muito errado, porque a gente passa todos os dias juntos, mas é totalmente o contrário, a gente se ama, se diverte, e isso reflete na tela”, completou.

Sucesso com o público e parceria em cena

A dupla, que merece total reconhecimento, conquistou os milhares de telespectadores que demostram carinho pelo casal através das redes sociais. Questionados como lidam com esse assédio e torcida, seja pela amizade ou amor romântico, ambos ressaltaram felicidade e gratidão.

“Fico muito honrado com tanto carinho e ao mesmo tempo sinto uma responsabilidade muito grande de continuar fazendo bem o meu ofício”, compartilhou Amaury.

“A gente saiu daquela parada inicial de curiosidade, de tesão e desejo para uma amizade, cumplicidade e de repente, amor. Estamos fazendo esse caminho com muito cuidado, carinho e leveza. Isso conquistou as pessoas porquê são personagens que levam uma discussão muito importante sobre o amor, que independente da sexualiadade ou identidade de gênero, é amor”, falou Diego.

A amizade também é reforçada fora das gravações, que o intérprete de Kelvin define como sendo “muito saúdável, fresca e parceira”. E é completado por Amaury, celebrando o “artista incrível” que divide a maior parte do tempo na novela.

#Kelmiro felizes para sempre?

A novela ainda está longe do fim, mas a torcida para que Ramiro e Kelvin fiquem juntos é justa. Amaury segue confiando na transformação do seu personagem nas mãos de Walcyr Carrasco.

“O Brasil inteiro irá se emocionar, será um final maravilhoso. Nosso mestre segue escrevendo uma história muito instigante, bonita e transformadora”, contou.

“Aqui no meu sonho, no meu mundinho, eles terminam juntos. Com a certeza que eles se gostam do jeito que são. Os dois tinham que terminar riquíssimos em algum lugar, seja roubando, fazendo trambicagens, mas casados, felizes e cheio de dinheiro”, desejou Diego.

Por fim, pedi para que eles compartilhassem um conselho para os seus personagens ou aqueles que se identificam com suas fraquezas e fortalezas.

“Eu daria um abraço no Ramiro, um abraço que ele nunca recebeu de ninguém, cheio de afeto, de amor, confiança e sem julgamentos. Um abraço para que ele se sentisse à vontade e confortável para ser quem ele é”, disse Amaury.

“Me apaixono muito fácil, quando isso acontece, acabo passando por cima das minhas vontades e me colocando em segundo lugar. Então, o que diria para o Kelvin é: ‘Não faz isso. Você pode ser um grande apaixonado, mas se coloque em primeiro lugar, não a felicidade dos outros na frente da sua'”, compartilhou Diego.

Amaury Lorenzo também segue em cartaz com o monólogo teatral A Luta, baseado na terceira parte de Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha e recebeu indicação na categoria de Melhor Ator no Prêmio Cesgranrio de Teatro. Ele deseja circular a peça em outras cidades do Brasil e ressaltou que segue disponível para projetos futuros no audiovisual.

Diego Martins, que além de atuar também é cantor e dragqueen, revelou que em breve o público poderá assistir nos cinemas o filme que estava gravando na época do seu teste e seguirá no início de 2024 gravando uma comédia romântica – além de outros projetos musicais que será lançado até o fim deste ano.

