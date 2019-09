Terra compra TIS por R$ 70,8 milhões, para ampliar serviços de TI

A Telefônica Brasil informa que sua subsidiária Terra Networks comprou a Telefônica Infraestrutura e Segurança (TIS), por R$ 70,843 milhões. O pagamento foi feito em parcela única, com caixa próprio do Terra, que adquiriu todas as cotas da TIS de titularidade da Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. e da Telefónica Digital España S.L.U.

Com a TIS, o Terra agregará a seu portfólio desenvolvimento de sistemas de informática, suporte técnico, comercialização de sistemas, licenças e aplicativos, e serviços de TI, segurança, IoT e conectividade. Em comunicado, a empresa diz que a transação “foi precedida de uma auditoria contábil, financeira, legal e procedimental em relação à TIS.”