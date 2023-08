Terra atinge Dia da Sobrecarga dos recursos naturais de 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 11:42 Compartilhe

ROMA, 2 AGO (ANSA) – O Dia de Sobrecarga da Terra de 2023 foi oficializado nesta quarta-feira, 2 de agosto, indicando que nesta data a humanidade exauriu os recursos renováveis que o planeta é capaz de oferecer no curso de um ano e que, a partir de agora, estamos “no vermelho”.

Considerando apenas o padrão de consumo da Itália, o Dia de Sobrecarga seria no dia 15 de maio – segundo a Global Footprint Network, se a humanidade vivesse como os italianos, seriam necessários 2,8 planetas anualmente para atender às necessidades coletivas.

No caso dos Estados Unidos, seriam necessários cinco planetas por ano. Já o Dia da Sobrecarga no Brasil será em 12 de agosto.

Globalmente, segundo a ONG ambiental WWF, a humanidade está consumindo 1,7 planeta por ano, com a expectativa de chegar a dois até 2030.

A WWF lembrou, em nota, que em 1973 a data foi em 3 de dezembro e que o dia foi sendo antecipado com o passar dos anos, conforme o aumento da “dívida ecológica”.

“A humanidade está em ‘overshoot’ ecológico há mais de 50 anos, a dívida acumulada chega a 19 anos de produção do planeta, ou seja, consumimos o que o planeta vai levar 19 anos para regenerar”, disse Eva Alessi, responsável de Sustentabilidade da WWF Itália.

Ela destacou que, no entanto, há soluções possíveis para mitigar a situação. “Melhorar os sistemas alimentares já reduziria nossa dívida. Se substituíssemos 50% do consumo global de carne com alimentos vegetais, adiaríamos a data em sete dias.

Se comêssemos carne de criação orgânica ganharíamos mais cinco.

Se comprássemos localmente 80% de nossos alimentos, mais dois dias”, elencou. (ANSA).

