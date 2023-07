Termômetros voltam a subir na Grécia, onde o fogo arrasa ilhas turísticas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 8:48 Compartilhe

Uma nova alta das temperaturas ameaça a Grécia nesta quarta-feira (26), onde os incêndios continuam assolando as ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia e já deixaram três mortos, em uma das ondas de calor mais longas já enfrentadas pelo país.

Após uma trégua na segunda-feira, na terça houve um novo pico de calor, com temperaturas de 42 °C no centro e sul do país, que voltaram a subir nesta quarta a “45 °C” nestas regiões “antes de baixar 5 graus” na quinta, segundo o serviço meteorológico nacional, EMY.

Em Ática, no arredores de Atenas, o termômetro alcançará “entre 43 °C e 44 °C”, segundo a mesma fonte.

A turística Acrópole, em Atenas, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, fechará nesta quarta às 11h locais (5h em Brasília) devido às altas temperaturas, informou o Ministério da Cultura. Todos os sítios arqueológicos da Grécia estarão fechados durante as horas mais quentes do dia, como já fizeram na semana passada, em plena temporada de férias de verão.

A Grécia, apesar de estar acostumada às altas temperaturas no verão, está sofrendo uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, segundo os especialistas. No domingo, a temperatura registrou um pico de 46,4 °C em Gythium, na península do Peloponeso (sudoeste).

Segundo o Observatório Nacional de Atenas, o recorde absoluto na capital foi registrado em junho de 2007, com 44,8 °C. A nível nacional, foi estabelecido em julho de 1977 com 48 °C em Elêusis, perto de Atenas.

– Luto –

Os incêndios que assolam o país há mais de dez dias continuam queimando as turísticas ilhas de Rodes, no sudeste do mar Egeu; de Corfu, no outro extremo do país, no mar Jônico (noroeste); e de Eubeia, perto de Atenas.

Pelo menos cem bombeiros trabalhavam nesta quarta-feira em Eubeia, onde dois pilotos da Força Aérea morreram na terça-feira quando seu avião de combate às chamas caiu em uma ribanceira.

O Estado-Maior grego declarou três dias de luto. O corpo carbonizado de uma terceira vítima também foi encontrado na ilha.

“Perderam a vida salvando vidas”, declarou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Um total de 266 bombeiros, apoiados por três helicópteros e dois aviões, tentam conter o fogo que arde pelo nono dia consecutivo em Rodes, onde milhares de turistas foram evacuados no fim de semana.

Habitantes desta ilha, principalmente do sul, reclamam da situação.

“Uma semana sem eletricidade, água e telefone”, se queixa Vassilis, que não quis revelar seu sobrenome.

Ruas desertas, restaurantes e comércios fechados… a costa vive ao som de caminhões de bombeiros e veículos de voluntários.

Para Christos Kitsos, morador da ilha e funcionário de um hotel de luxo, “as autoridades falharam. O prefeito, o governador, o governo. Todos!”

Em Corfu, 62 bombeiros, dois aviões e dois helicópteros combatem o fogo que começou no fim de semana.





No oeste de Peloponeso, 140 bombeiros e um helicóptero lutam também contra um incêndio florestal.

– “Um verão difícil” –

Na terça-feira, o primeiro-ministro grego, Kyriacos Mitsotakis, considerou que o combate aos incêndios vai ser “difícil”.

“Vivemos os reflexos da crise climática”, disse. “Temos pela frente um verão difícil”, afirmou ao conselho de ministros, segundo imagens da ERT.

As temperaturas extremas combinadas com fortes ventos de até 60 km/hora no mar Egeu provocam incêndios importantes há oito dias.

Segundo estimativas do braço grego da ONG World Wide Fund for Nature (WWF), 35 mil hectares de floresta e vegetação foram destruídos na semana passada no país.

Vários países da Europa, Estados Unidos e China sofrem neste verão com ondas de calor agravadas pelas mudanças climáticas, segundo cientistas.

No sul da Croácia, dezenas de bombeiros combatem, com a ajuda de aviões, um incêndio florestal perto da famosa e muito turística cidade medieval de Dubrovnik, na orla do mar Adriático.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias