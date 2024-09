Termômetros podem registrar recorde de calor nesta quinta (26) em várias capitais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Após uma madrugada de temperatura elevada, oscilando em torno dos 21ºC, esta quinta-feira (26) terá sol forte, calor e tempo seco em São Paulo. Os termômetros que não ficaram abaixo de 20°C na madrugada, chegarão aos 36°C no meio da tarde. Os menores índices de umidade oscilam abaixo dos 20%.

A temperatura desta quinta deve bater o recorde de calor do ano de 35,8ºC registrado na quarta (25), na cidade de São Paulo.

Mas não é só a capital paulista que vai sofrer com o calor hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 11 capitais devem ter máximas acima dos 35°C.

A situação deve ser mais crítica no Sudeste e no Centro-Oeste. Parte de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, além de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, boa parte do Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiânia, Distrito Federal e sul do Mato Grosso devem registram temperaturas 5°C acima da média. Em capitais do Centro-Oeste, as máximas devem ficar próximas dos 40°C. É o caso de Cuiabá, com previsão de 43°C, e Goiânia, com termômetros chegando a 39°C.

O recorde de calor no ano no Rio de Janeiro foi de 39,5°C em 17 de janeiro. A expectativa é que a máxima se aproxime novamente desse patamar nesta quinta (26), com previsão de 39°C.

A tendência é que com o avanço de uma frente fria que se forma no Sul do país comece a avançar, trazendo alívio para as temperaturas e até um pouco de chuva para Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre sexta e sábado. O choque entre a massa de ar quente que tem se mantido na área central do país e a frente fria que vai avançar pode resultar na formação de nuvens carregadas e tempestades severas em algumas regiões.

Em Belo Horizonte, o recorde de 34,4°C na capital mineira, registrado em 3 de setembro, pode ser igualado ou quebrado amanhã, sexta-feira (27). A máxima prevista é de 34°C.

A faixa entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Mato Grosso do Sul pode ter tempestades intensas nos próximos dias.