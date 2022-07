Término de concessões derruba resultado da Ecorodovias no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A concessionária de infraestrutura Ecorodovias teve queda em suas principais linhas de resultados no segundo trimestre, com o fim dos contratos da Ecocataratas e da Ecovia Caminho do Mar, em novembro passado.







A companhia anunciou nesta quinta-feira que teve prejuízo líquido de 7 milhões de reais de abril a junho, ante lucro de 127,4 milhões de reais um ano antes.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado foi de 463,1 milhões de reais, caindo 18,8% ano a ano, enquanto a margem Ebitda ajustada caiu 6 pontos percentuais, a 60,6%.

Além da redução de 10,4% da receita bruta com o fim das concessões citadas, a empresa também teve custos operacionais e despesas administrativas 43% maiores, para 1,056 bilhão de reais, como reflexo entre outros fatores do projeto Ecovias do Araguaia, concessão que ainda não iniciou a cobrança de pedágio.

(Por Aluísio Alves)