Terminaram? Caio Castro aparece sem aliança, faz quiz de casal sozinho e agita web

O ator Caio Castro causou especulações nas redes sociais ao aparecer sem a aliança de compromisso que compartilha com Grazi Massafera. Outro indício de que eles não estariam mais juntos é que o astro brincou com um filtro “quiz de casal” no Instagram, mas estava sozinho em todas as respostas e não respondeu a maioria delas.

Mesmo assim, o ator fez questão de afastar os rumores de que ele e a amada teriam se separado. Ele comentou em um vídeo de Grazi, e ela também deixou um recado em uma foto de Caio. “Nossa! Vou sonhar hoje com essa ousadia toda”, disse a atriz.

