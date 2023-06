Terminam hoje as inscrições para a primeira etapa do Revalida 

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 26/06/2023 - 14:53 Compartilhe

As inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023 terminam nesta terça-feira (26). O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

Para participar, é necessário ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil. Os interessados devem se inscrever por meio do Sistema Revalida.

O edital traz algumas mudanças em relação às edições anteriores. A exemplo dos últimos exames, os participantes devem, como regra geral, enviar o diploma para confirmar a inscrição. Entretanto, declarações e certificados de conclusão de curso serão aceitos nos casos em que o participante já tiver concluído o curso, mas ainda estiver aguardando a expedição do diploma.

“O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aceitará esses documentos, desde que comprovem a conclusão de todo o componente curricular obrigatório do curso (inclusive de eventuais internatos, estágios obrigatórios e provas finais)”.

O Inep aplicará as provas objetiva e discursiva no dia 6 de agosto em nove cidades: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.

Confira o cronograma completo da primeira etapa do Revalida 2023:

– Inscrições: 21 a 27 de junho

– Solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social: 21 a 27 de junho

– Análise dos diplomas, certificados ou declarações: 30 de junho a 4 de julho

– Divulgação da nota de corte: 6 de julho de 2023

– Divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição: 25 de julho

– Aplicação: 6 de agosto

– Divulgação do gabarito e do padrão de resposta (versões definitivas): 8 de setembro

– Resultado final da 1ª etapa: 2 de outubro

