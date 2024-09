Terminal de Paranaguá se torna 1º do País a fazer amostragem direta de amendoim para exportação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 16:17 Para compartilhar:

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) se tornou o primeiro terminal portuário do Brasil autorizado a realizar o processo de amostragem de amendoim diretamente em uma área portuária para exportação. A autorização veio do Ministério da Agricultura e Pecuária, informou a administração do terminal em nota. O processo de amostragem de amendoim, necessária para a verificação de aflatoxinas e a consequente análise laboratorial, é uma exigência da União Europeia. Anteriormente, exportadores eram obrigados a utilizar armazéns intermediários para realizar a amostragem, o que adicionava etapas ao processo logístico.

A autorização para a realização da amostragem no terminal foi resultado de negociações iniciadas em 2023, com o TCP mobilizando sua equipe regulatória para atender às exigências de segurança e padrões sanitários necessários. Agora, os exportadores de amendoim podem solicitar que laboratórios certificados pelo Ministério da Agricultura realizem o processo de amostragem dentro do armazém alfandegado do terminal, após as cargas serem devidamente aferidas, desovadas e posicionadas.

“O contêiner é escaneado na entrada do terminal e, após a coleta da amostra, o amendoim volta a ser estufado na unidade, sendo, posteriormente, armazenado no pátio de operações enquanto aguarda a liberação do laboratório contratado pelo cliente”, disse, na nota, o gerente de operações logísticas do TCP, Fabio Mattos.