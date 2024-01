Terminal de Contêineres de Paranaguá bate recorde na movimentação em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 13:00 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) encerrou 2023 com a maior movimentação de sua história, de 1,253 milhão de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés de comprimento). O volume é 7,93% maior frente a 2022, informou o TCP em nota.

A proteína animal, principal commodity transportada pelo terminal, teve acréscimo de 19% em relação a 2022, chegando a 235.898 TEUs exportados. Deste volume, se destacam a carne de frango (181.878), a carne bovina (37.169) e a carne suína (14.369). Já o açúcar foi a commodity que sofreu a maior variação para o período, com alta de 12.667% no volume exportado, passando de 45 TEUs em 2022 para 5.745 TEUs em 2023. Carregamentos do segmento de produtos químicos (43.756), máquinas e componentes mecânicos (34.081), e plásticos e artigos (31.489) lideraram os desembarques de importações no TCP no ano passado.

Em 2023, o TCP registrou alguns recordes, segundo a nota, como o de movimentação mensal, que chegou a 127.877 TEUs em dezembro. Na oferta de serviços marítimos, o terminal registrou o maior número de atracações para um único mês também em dezembro, alcançando 83 embarcações.

Em novembro, dois recordes vieram do transporte de carga pelos 9 gates (local de entrada e saída dos caminhões) do terminal: 49.517 contêineres foram transportados, sendo 2.345 em um único dia. A movimentação de contêineres refrigerados atingiu a marca de 11.487 em outubro, aumento de 6,79% em relação à última alta, que era de junho.

No transporte ferroviário, dois recordes foram alcançados em agosto: a movimentação mensal chegou a 9.356 contêineres, sendo que 4.688 eram de contêineres cheios. Também em agosto, o terminal movimentou 3.607 contêineres provenientes do KBT, projeto logístico intermodal que conecta o TCP a um terminal de contêineres localizado na planta da Klabin em Ortigueira (PR). Isso significou aumento de 8,18% ante a máxima anterior; deste total, 1.776 contêineres eram cheios, o que representou novo pico nesta modalidade.

