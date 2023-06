Terminais do PR movimentam 10,3% mais adubo entre março e abril

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 17:32 Compartilhe

São Paulo, 30 – A movimentação de fertilizantes nos portos do Paraná tem sido crescente este ano. Segundo nota da Portos do Paraná, entre março e abril, 833.795 toneladas foram descarregadas nos terminais do Estado do Sul, aumento de 10,32%. Já entre abril e maio, a alta foi de 4,36%, para 870.186 toneladas.

Assim, em cinco meses de 2023 o volume movimentado alcançou 3,92 milhões de toneladas de fertilizantes internalizadas pelos portos do Paraná, provenientes principalmente da Rússia (20,4%), China (19,7%), Canadá (18,6%) e Estados Unidos (8,8%).

Com essa evolução, a previsão do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas no Estado do Paraná (Sindiadubos) é de que o volume desembarcado até o fim do ano ultrapasse 9 milhões de toneladas em Paranaguá.

“De julho a setembro do ano passado, foram importados cerca de 2,3 milhões de toneladas de fertilizantes pelo Porto de Paranaguá, mas com os quase 4 milhões de toneladas já movimentadas, o setor espera ter um terceiro trimestre com volume ainda maior”, comentou, na nota, o gerente executivo do Sindiadubos, Décio Gomes.

