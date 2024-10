Terminais do porto de Montreal retomam operações; negociação segue paralisada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 16:02 Para compartilhar:

Ottawa, 3 – Dois terminais do porto de Montreal, no Canadá, retomaram as operações nesta quinta-feira, 3, após permaneceram paralisados por três dias em greve parcial. As negociações para resolver a disputa trabalhista, no entanto, seguem sem atualizações.

O sindicato afirma que os principais problemas que impedem um acordo envolvem salário e programação.

O porto anunciou que as cargas podem ser retiradas e desembarcadas novamente, mas que atrasos podem ser esperados nas importações e exportações das próximas semanas.

A estimativa é que a paralisação interrompeu cerca de 40% da capacidade de movimentação de contêineres na via marítima de St. Lawrence, e que cada dia colocou 90,7 milhões de dólares canadenses (US$ 67,2 milhões) da atividade econômica em risco. Fonte: Dow Jones Newswires