Termina reunião de Lula e Haddad, que segue para encontro com Pacheco e líderes do governo

Terminou no início da tarde desta quarta-feira, 21, a reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. O encontro durou cerca de 50 minutos. O assunto da conversa não foi informado, mas a expectativa é de que tenham tratado das negociações em torno da proposta de reoneração da folha de pagamentos de setores econômicos.

Depois da reunião com Lula, o ministro Haddad chegou a retornar para o prédio da Fazenda, mas de lá resolveu seguir para a Residência Oficial do Senado, onde participará de reunião do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes do governo e o ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também para tratar da reoneração da folha, conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou mais cedo.

A participação de Haddad nesse encontro foi confirmada há pouco pela assessoria da pasta.

O Poder Executivo enviou ao Congresso no ano passado uma medida provisória para reonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia beneficiados com redução de custos trabalhistas.

A medida, no entanto, não foi bem recebida pelo Parlamento e corre o risco de não ser aprovada. A reoneração é parte do plano do ministro da Fazenda para aumentar a arrecadação do governo.

