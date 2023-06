Termina prazo de oxigênio disponível no submersível Titan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 22 JUN (ANSA) – Terminaram as 96 horas de oxigênio que o submersível Titan, desaparecido durante uma expedição até os destroços do navio Titanic, teria disponíveis para seus cinco ocupantes.

No entanto, especialistas afirmam que essa estimativa é imprecisa, uma vez que os passageiros poderiam ganhar algumas horas caso tomassem medidas para consumir menos oxigênio, como se manter calmos e não comer.

Ainda assim, são cada vez menores as esperanças de encontrar os cinco ocupantes do Titan com vida.

As equipes de buscas chegaram a detectar sons de batidas no fundo do oceano, mas um resgate seria muito difícil mesmo se o veículo fosse encontrado.

O navio francês Atalante, que possui um robô para imersões em grandes profundidades, chegou à área de buscas, o que pode ajudar nas operações. O equipamento é capaz de descer até 6 mil metros de profundidade, 2 mil a mais que o local onde está o Titanic.

A lista de ocupantes do submersível inclui o ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet, o chefe americano da empresa proprietária do veículo, Stockton Rush, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman.

O ingresso para a expedição custa a partir de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias