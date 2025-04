Termina cerimônia de sepultamento do papa Francisco

ROMA, 26 ABR (ANSA) – Foi concluída no início da tarde deste sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), em Roma, a cerimônia de sepultamento do papa Francisco, que rompeu a tradição e escolheu ser enterrado fora dos muros do Vaticano.

Realizado de forma privada, o ritual teve início às 13h (horário local) e foi presidido pelo camerlengo da Igreja Católica, cardeal Kevin Farrell, na presença de outros prelados e de familiares do finado pontífice. Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o sepultamento terminou às 13h30.

A basílica ficará fechada durante todo o sábado, mas abrirá para visitas ao túmulo de Francisco já a partir da manhã deste domingo (27). (ANSA).