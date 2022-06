Termina a 3ª etapa da Reunião de Análise de Conjuntura do Copom

Terminou às 10h35 a terceira etapa da Reunião de Análise de Conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que havia começado às 9h38. Essa foi a última fase da discussão sobre conjuntura, que começou na manhã da terça-feira, 14.

No período da tarde, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição têm mais uma rodada de discussões antes de indicarem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 12,75% ao ano.





A expectativa majoritária do mercado financeiro é de alta de 0,50 ponto porcentual dos juros básicos, para 13,25% ao ano, conforme 46 das 50 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast. Três casas esperam aumento de 0,75 ponto, a 13,50%, enquanto uma projeta a manutenção do ritmo de aperto monetário de maio, de 1,00 pp, para 13,75%.

A aposta quase unânime na elevação da Selic a 13,25% segue sinalização dada pelo Copom no último encontro, em maio. “Para a próxima reunião, o Comitê antevê como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude”, disse o colegiado.