Tereza destaca papel de países americanos como prestadores de serviços ambientais

São Paulo, 17 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou nesta segunda-feira da cerimônia de posse do diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Manuel Otero. Reeleito diretor-Geral do IICA, no âmbito da Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2021, Otero terá um novo mandato entre 2022 e 2026 à frente do organismo internacional especializado em desenvolvimento agrícola e bem-estar rural.

Após a leitura inicial, a ministra parabenizou a reeleição e destacou avanços dos últimos quatro anos como ações para contenção da Peste Suína Africana e adoção de princípios comuns pelos países das Américas, levados à Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, em setembro passado.

“Olhando para a frente, conto com a liderança do diretor-Geral para que continue prestando apoio às ações regionais em defesa de temas caros à nossa agricultura, como o comércio livre e justo e a ciência e inovação como pilares do desenvolvimento de boas práticas agrícolas que possam ser disseminadas em prol da sustentabilidade”, disse a ministra, segundo nota de sua assessoria.

A consolidação e o fortalecimento da posição do continente americano no comércio mundial foram destacados na fala de Manuel Otero, conforme a nota da Agricultura. “Isso representa uma constelação de desafios e oportunidades. Posição que nos outorga um grande peso mundial e nos obriga a uma grande atualização permanente, de modo a estar preparados ante um cenário complexo e com padrões cada vez mais exigentes”, disse. “O continente americano está sendo chamado a garantir a segurança alimentar, nutricional e ambiental do nosso planeta. Só com a nossa participação e compromisso poderemos alcançar esse objetivo.”

