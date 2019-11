Tereza Cristina tem reuniões em Washington com o Banco Mundial

São Paulo, 18 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, terá nesta semana nos Estados Unidos reuniões no Banco Mundial, no Instituto Brasil do Wilson Center e no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além do encontro com o secretário de Agricultura do país, Sonny Perdue.

Nesta segunda-feira, 18, conforme nota da pasta, ela participa em Washington de uma conferência no Banco Mundial, na qual serão apresentados os resultados do Projeto ABC Cerrado e discutidas opções para ampliá-lo.

Financiado pelo Banco Mundial, o projeto é desenvolvido em sete Estados do bioma (Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí, Minas Gerais) e no Distrito Federal, levando práticas sustentáveis às propriedades rurais.

Conforme a Agricultura, na terça-feira, 19, no Instituto Brasil do Wilson Center (centro internacional de estudos e pesquisas), a ministra vai abordar o papel do Brasil no desenvolvimento da agricultura sustentável no mundo.

Ela também se reúne com representantes da Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio, na Embaixada do Brasil. No mesmo dia, a delegação do Ministério irá até o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

“Encerrando a passagem por Washington, a ministra se reunirá, na quarta-feira (20), com o secretário Sonny Perdue para tratar da pauta da agropecuária brasileira. Entre os temas do encontro está a suspensão das importações de carne bovina brasileira in natura pelos Estados Unidos.”

Conforme a pasta, a ministra vai apresentar a Perdue dados sobre a produção de carne bovina brasileira e os avanços do setor nos últimos anos.