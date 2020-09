Tereza Cristina: preços do arroz voltarão a se equilibrar em janeiro com safra

São Paulo, 14 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os preços do arroz deverão se equilibrar a partir de meados de janeiro, com a safra da cultura em Santa Catarina. O arroz acumula uma alta de 19,25% em 2020 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo disse a ministra em entrevista à rádio Jovem Pan, “o governo não fará intervenção”. “A intervenção que poderia ser feita é uma intervenção de comércio: abrimos 400 mil toneladas de importação com tarifa zero e isso traz tranquilidade de que não haverá falta de produto”, disse.

De acordo com Tereza Cristina, entre os motivos que levaram ao aumento do preço do produto está a concessão do auxílio emergencial e a mudança dos hábitos dos brasileiros, que passaram a se alimentar mais em casa por causa da pandemia do novo coronavírus.

Veja também