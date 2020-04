Tereza Cristina: preços de alimentos de alimentos podem variar com transporte

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que os preços dos alimentos podem variar de uma semana para a outra por conta das dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros para o transporte durante a pandemia de coronavírus.

“Os caminhoneiros estão ai todo dia pedindo por restaurantes e por alimentação para fazer seu trabalho. Temos acompanhado, mas realmente vamos ter que ter muita calma nessa hora”, afirmou.

Os motoristas de caminhão reclamam que o fechamento obrigatório do comércio atingiu também restaurantes e pontos de pouso nas estradas, o que dificulta o transporte. “O que temos feito é checar se realmente existe falta do alimento para ter subida de preço ou não, em um gabinete que o ministério montou de acompanhamento do coronavirus”, completou a ministra, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.