Tereza Cristina participa de seminário Brasil-Índia em Nova Délhi

São Paulo, 24/01- A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa neste sábado, em Nova Délhi, na Índia, de uma reunião com o governo local e de almoço oferecido pelo primeiro-ministro Narendra Modi ao presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a pasta diz que estão previstos acordos e cooperações nas áreas de investimentos, previdência social, energia, recursos minerais, segurança cibernética, cooperação jurídica, saúde, ciência e tecnologia e cultura.

Na segunda-feira (27), será realizado seminário empresarial Brasil-Índia, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com participação de Bolsonaro, de Tereza Cristina e demais ministros brasileiros.

Na quinta-feira (23), Tereza Cristina reuniu-se com o ministro da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, Narendra Singh Tomar. “Os dois discutiram cooperação em pesquisa agropecuária e se comprometeram em agilizar colaborações nos setores de cana-de-açúcar, gado de leite e búfalos”, disse a pasta. Outro encontro foi com o ministro de Abastecimento, Alimentos e Distribuição Pública, Ram Vilas Paswan, sobre parcerias na área de etanol. “A ministra Tereza Cristina reforçou que a expertise brasileira no setor pode ajudar a Índia a ampliar a produção do biocombustível.”