Tereza Cristina inaugura obra em MG; ministra viajará para Alemanha e Índia

São Paulo, 9 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou nesta quinta-feira, 9, em Patos de Minas (MG), da inauguração da pavimentação asfáltica da estrada PMS 020, conhecida como Estrada da Serrinha. A via liga o perímetro urbano do município à BR 365 e ao Distrito Industrial III. O município é grande produtor de milho. O Ministério liberou para a obra cerca de R$ 6 milhões por meio do programa de Pavimentação de Estradas Vicinais.

O secretário executivo Marcos Montes, que acompanhou Tereza Cristina, disse que na próxima semana a ministra abre sua agenda internacional do ano, com viagem à Alemanha e à Índia – neste último país, vai se unir à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.