Tereza Cristina: escolha do presidente da Embrapa será feita ‘com muita calma’

Brasília, 17 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a escolha do novo presidente da Embrapa será feita “com muita calma”. Segundo ela, será realizado um processo seletivo para a escolha do substituto de Sebastião Barbosa, que ocupa o cargo atualmente.

De acordo com Tereza Cristina, por enquanto não há um nome definido. O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Celso Luiz Moretti, vai assumir o comando da Embrapa até que o substituto de Barbosa seja escolhido. A exoneração de Barbosa deve ocorrer no dia 27 deste mês, conforme antecipado pela coluna do Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

No início deste mês, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante café da manhã com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que a Embrapa seria “repontencializada”. “Eu e Tereza Cristina estamos discutindo nomes para assumi-la. Essa questão está caminhando muito bem”, afirmou Bolsonaro na ocasião.

Na manhã desta quarta, Tereza Cristina deu as boas vindas aos vice-ministros da Agricultura dos Brics, que estão em Brasília para reunião do grupo. O Brasil exerce neste ano a presidência de turno do bloco econômico, do qual participam também Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro será uma preparação para a 9ª Reunião de Ministros da Agricultura, que acontecerá em setembro, em Bonito (MS).