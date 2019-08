Tereza Cristina encerra coletiva ante pergunta sobre ajuda do G7 que País recusou

São Paulo, 27 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não quis falar sobre a recusa do Brasil em receber US$ 20 milhões dos países do G7 para ajudar a Amazônia. Após a abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs), ela parou de responder às perguntas de jornalistas ao ser questionada sobre o tema. Durante a rápida entrevista que concedeu após seu discurso, ela falou sobre a sustentabilidade da produção brasileira e sobre o avanço da avicultura e suinocultura no País: “É um setor organizado, que aprendeu desde cedo os desafios da área sanitária, foi buscar mercados e aproveitou as potencialidades que temos no Brasil, como a grande área plantada de milho.”

