Tereza Cristina: árabes querem parcerias para produção no próprio Golfo Pérsico

São Paulo, 24 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os países do Golfo Pérsico querem firmar parcerias com empresas brasileiras interessadas em produzir alimentos na região. “Todos colocaram de maneira clara a intenção de parcerias com empresas brasileiras que queiram vir pra cá processar seus alimentos, trazer produtos do Brasil, mas principalmente produzir alguma coisa aqui nos países do Golfo”, disse ela, em vídeo divulgado nesta terça-feira no site do ministério.

Tereza Cristina esteve em missão no Oriente Médio entre 11 e 23 de setembro, participando de encontros com autoridades do mundo árabe para fortalecer a parceria comercial com Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes. Entre elas, o Brasil obteve sinal verde para exportar lácteos brasileiros para o Egito; castanhas, derivados de ovos e frutas para a Arábia Saudita e também conversou sobre futuros investimentos dos Emirados Árabes no Brasil para obras de infraestrutura e logística.