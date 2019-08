Tereza Cristina adia viagem à China que estava marcada para 17 de agosto

São Paulo, 7 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cancelou a viagem à China programada para 17 de agosto, confirmou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a assessoria de Comunicação da pasta. O cancelamento se deve a “questões de agenda”.

Nova data ainda não foi definida.

A expectativa do setor de carnes era de que a ministra ajudasse a abrir o mercado para novas plantas brasileiras – falava-se até mesmo em anúncio de habilitações durante a viagem.

“Haverá uma visita da ministra (da Agricultura, Tereza Cristina) à China e achamos que dessa visita pode sair a aprovação definitiva (de plantas)”, disse, em 26 de julho, o diretor de Finanças e Relações com Investidores da Minerva, Edison Ticle.

Entretanto, até o momento, fontes dizem ao Broadcast Agro que não têm sido informadas sobre maiores avanços nas negociações com o país asiático desde as inspeções feitas por videoconferência em quatro plantas brasileiras, no mês passado.