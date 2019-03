Tereza Cristina acompanha Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos

Brasília, 15 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viaja na manhã deste domingo (17) para Washington, nos Estados Unidos, na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. De lá, ela vai para Nova York, onde terá uma série de eventos oficiais, segundo sua assessoria de imprensa.

Conforme programação divulgada pela pasta, o primeiro evento em Washington será às 19h, um jantar do presidente e sua comitiva com formadores de opinião na embaixada do Brasil em Washington. Na segunda-feira (18), a ministra terá uma reunião, às 11h30, com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno. Às 13h30, Tereza Cristina participará do Brazilian Day Washington, no US Business Council, ligado a US Câmara de Comércio. “Inicialmente, ela participará de uma mesa redonda com executivos de empresas americanas que têm interesses no Brasil. Depois, haverá um painel sobre oportunidades de investimentos, com a participação também dos ministros Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e Bento Costa Lima Leite (Minas e Energia), moderado pela CEO da Boeing no Brasil, Donna Hrinak.” Às 16h45m, a ministra se junta à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, no painel “O futuro da economia brasileira”.

Na terça-feira (19) pela manhã, acompanhará o presidente Bolsonaro na visita à Casa Branca. O presidente terá um encontro privado com o presidente Donald Trump e, depois, haverá almoço de trabalho com a participação de toda a comitiva. Em seguida, haverá uma declaração à imprensa. E, então, toda a comitiva irá a uma cerimônia de deposição de flores no Cemitério Nacional de Arlington. À tarde, a ministra terá reunião com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, no Departamento de Agricultura. E depois seguirá para o aeroporto, para viagem a Nova York.

Na quarta-feira (20), a ministra será a convidada de honra em evento do Council of The Americas, no Hotel Plaza Athénée, com investidores e executivos internacionais. De início, haverá uma reunião com o CEO do Council of The Americas, Susan Segal, e depois um café da manhã privado com cerca de 20 pessoas. Depois de entrevista à imprensa, Tereza Cristina participará de evento do Banco do Brasil em parceria com a Brazilian American Chamber of Commerce.

Na quinta-feira (21), a ministra terá um café da amanhã com executivos e empresários no The National Hotel, em evento promovido pela XP Investimentos. À tarde, viajará de volta ao Brasil.