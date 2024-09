Tereos tem metas de descarbonização validadas pela Science Based Targets Initiative (SBTi)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 15:50 Para compartilhar:

A Tereos anunciou, em nota, que teve suas metas de descarbonização validadas pela Science Based Targets Initiative (SBTi), referência global para compromissos climáticos. O plano, que visa alcançar a neutralidade de carbono até 2050, foi validado pela plataforma, uma parceria entre o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o WRI e o WWF. Na nota, a Tereos afirma ser a primeira empresa no setor de açúcar e amido a ter suas metas de descarbonização validadas pela SBTi. A companhia aderiu à plataforma em 2022 e se comprometeu com o programa Flag (Floresta, Terra e Agricultura, na sigla em inglês), cobrindo desde as operações agrícolas até a comercialização de seus produtos.

O grupo pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 65% nas instalações europeias até 2033 e em 50% globalmente, com um investimento de 800 milhões de euros em 78 projetos. Além disso, também tem o compromisso de reduzir as emissões de GEE em 36% até 2033 para a parte agrícola de suas atividades. No Brasil, a empresa destaca a utilização de biogás e biometano como alternativas ao diesel, o que resultou na redução de 3,4 milhões de litros de combustível ou 9 mil toneladas de CO2 em 2023.

“Nosso negócio em si já tem uma pegada de carbono mais baixa em relação a outras culturas, dada a lógica da economia circular da cana-de-açúcar, e seguimos buscando novas oportunidades para continuar reduzindo nosso impacto no meio ambiente, alinhadas com as nossas metas globais de descarbonização. Estamos engajados em uma jornada robusta de descarbonização, contribuindo para o setor sucroenergético aumentar ainda mais o seu impacto positivo na matriz energética brasileira”, afirmou, na nota, o diretor-presidente da Tereos no Brasil, Pierre Santoul.