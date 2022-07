Tereos obtém certificação socioambiental para exportação de etanol para Europa

SÃO PAULO (Reuters) – A Tereos obteve a certificação Bonsucro European Union Renewable Energy Directive (EU RED), que atesta que o etanol produzido pela empresa atende às diretrizes europeias para comercialização do biocombustível na região e permite a exportação a países do continente, informou a companhia em nota nesta segunda-feira.

As primeiras unidades do grupo certificadas foram Andrade, localizada no município de Pitangueiras, e Vertente, em Guaraci, ambas em São Paulo.

Segundo a companhia, esta certificação internacional conta com requisitos de sustentabilidade implementados, como plano de gestão ambiental, gestão de resíduos, condições de trabalho e capacitações. A Bonsucro EU RED avalia também os índices de emissões de gases de efeito estufa pela mudança do uso de solo após 2008.

“A certificação traz mais valor ao nosso produto, já que garante que a produção segue critérios bastante rigorosos em relação aos princípios ESG”, disse no comunicado o diretor comercial da Tereos, Gustavo Segantini, acrescentando que a conquista amplia as possibilidades de novos negócios.

A empresa não detalhou para quais países o produto será exportado e nem volumes potenciais.

Em 2022, a Tereos também recebeu a certificação CARB para a comercialização do etanol na California (EUA), com o melhor resultado de intensidade de carbono (CI) entre os produtores certificados de etanol de cana-de-açúcar do Brasil.

O grupo Tereos conta com 44 unidades industriais espalhadas por 13 países. No Brasil, a Tereos Açúcar & Energia Brasil possui duas refinarias, além das sete unidades de processamento.

(Reportagem de Rafaella Barros; edição de Nayara Figueiredo)